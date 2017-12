Dilma confirma divulgação do novo modelo elétrico no dia 11 A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, confirmou hoje que o novo modelo do setor elétrico será divulgado na próxima quinta-feira, dia 11, após ser assinado pelo presidente da República. Ela disse, no entanto, que não há ainda definição se a proposta será enviada ao Congresso sob a forma de medida provisória ou projeto de lei. Na semana passada, o senador pefelistas e ex-ministro de Minas e Energia, José Jorge, exigiu que o envio fosse feito por projeto de lei sob o argumento de que medidas provisórias quando chegam ao Senado provenientes da Câmara já estão com seus prazos de tramitação esgotados e não permitem mais a discussão pelos senadores. Dilma rebateu a crítica. "O governo acha muito estranho essas críticas, na medida em que todas as últimas leis sobre o setor elétrico do governo anterior foram por medida provisória", afirmou. Ela argumentou que a atual forma de tramitação de MPs permite uma discussão maior do que a que ocorria no passado. Efeitos rápidos Dilma defendeu ainda que o novo modelo do setor elétrico entre em vigor o mais rápido possível para que seus efeitos não demorem. Ela lembrou que os investimentos do setor não são de curto prazo. "Tem medidas que você tem que tomar hoje para surtirem efeitos em três a cinco anos", disse. Segundo ela, "a própria segurança do sistema exige que nós tomemos essas medidas o mais rápido possível". Ela rebateu também críticas de que o governo estaria demorando a elaborar a proposta. "Fizemos um enorme esforço neste primeiro ano de governo para termos uma proposta acabada e eu queria destacar que no passado o processo foi muito mais lento". A ministra afirmou que discutiu o modelo com todos os agentes do setor elétrico e incorporou muitas das sugestões apresentadas por eles. "Obviamente nós temos um caminho, uma direção", afirma. Segundo Dilma, esse caminho é baseado em dois pilares: o da segurança de abastecimento para que não haja racionamento e da modicidade tarifária. "Resolvidos esses dois problemas, combinado com a universalização que é o programa "Luz Para Todos", eu acredito que o setor elétrico vai dar sua contribuição para mudar o País.