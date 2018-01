Dilma confirma lançamento de pacote econômico A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, confirmou nesta terça-feira o lançamento do pacote econômico do governo Lula prometido pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Em entrevista exclusiva concedida à reportagem da Rádio Jovem Pan de São Paulo, a ministra garantiu que o plano já vem sendo elaborado e, ao mesmo tempo, tentou explicar a demora na divulgação. Segundo ela, as medidas deverão ser apresentadas à imprensa de forma organizada, até porque o conjunto todo ainda não está pronto. Para Dilma, divulgar parcialmente é complicado porque gera diversos mal entendidos. "São várias medidas que o governo estará tomando. Elas implicam em discussões bastante profundas e que poderão ser acompanhadas no momento certo pela mídia e com uma precisão absoluta", declarou.