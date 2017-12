Dilma confirma novo leilão de energia velha em 2005 A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse que a expectativa do governo federal é realizar um novo leilão de energia existente no primeiro trimestre de 2005, até o final de março, mas podendo chegar a abril. A ministra destacou que a nova operação deverá ocorrer antes da realização do leilão de energia nova. Conforme já havia anunciado o secretário-executivo do ministério, Maurício Tolmasquim, o novo leilão deverá permitir o fechamento de contratos para os anos subseqüentes a 2007. Dilma disse também que poderá ser incluída a energia que foi ofertada neste leilão para entrega a partir de 2005 e 2006, mas que não foi negociada. "Ainda estamos estudando essa questão", disse a ministra. A ministra disse que a situação das empresas da Eletrobrás melhorou após o megaleilão, que permitiu uma contratação das maiores empresas do grupo - Furnas, Eletronorte e Chesf. "Acredito que tenha ocorrido ganho financeiro em relação à situação anterior ao leilão", disse Dilma, ao comentar a queda das ações das empresas do grupo, hoje, reagindo principalmente aos baixos preços definidos no leilão. Dilma destacou que essa análise positiva "é superficial e preliminar" e que o governo analisará melhor os resultados do leilão nos próximos dias.