Dilma confirma que declaração de IR caiu na malha fina A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, confirmou hoje que teve sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2009, relativa aos rendimentos de 2008, retida na malha fina da Receita Federal, informação divulgada na edição de hoje do jornal "O Globo". Ela disse que viu com naturalidade o fato de ter caído na malha fina. A ministra justificou que informou um pagamento que não foi declarado pela pessoa que recebeu e que "preencheu o dado certo no lugar errado". "Não houve nada de má-fé. Foi questão técnica."