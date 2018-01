Dilma confirma que governo estuda excluir PPI do superávit O governo cogita, pela primeira vez, descontar do cálculo do superávit primário os investimentos realizados dentro do projeto piloto de investimento (PPI). A informação é da ministra da Casa Civil, Dilma Roussef. O superávit primário é o resultado da arrecadação do governo menos as suas despesas, exceto o pagamento de juros. Se de fato o PPI for retirado do cálculo, o superávit será maior. "O PPI foi criado com uma formatação que nunca foi feita. O seu total seria inexoravelmente descontado do total do superávit, mas naquele momento, diante da necessidade de fazer um esforço fiscal maior, não se utilizou essa prerrogativa que era intrínseca do PPI", explicou a ministra. "Agora nós estamos considerando, já com uma maior estabilidade, essa questão do desconto e nós temos discutido também qual o espaço fiscal para novos investimentos", afirmou a ministra, que participou de um seminário sobre infra-estrutura promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Dilma explicou que o governo irá listar os projetos prioritários. Ela afirmou que o PPI deixou de ser um projeto piloto e passou a ser um programa prioritário de investimentos. Em sua palestra, a ministra criticou a falta de uma carteira de projetos no governo anterior. Segunda ela, o Brasil é um dos poucos países emergentes que destruiu a sua capacidade de planejamento em logística, acrescentando que o Brasil precisa reconstruir essa capacidade nos próximos quatro anos. Segundo ela, o governo pode se apoiar em três pilares para retomar os investimentos e citou estabilidade inflacionária, robustez fiscal e reservas elevadas (ao redor de US$ 80 bilhões).