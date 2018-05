Dilma conversa com manifestantes em Salvador

A viagem da presidente a Salvador estava prevista para o mês passado, mas foi adiada para esta quinta-feira devido à onda de protestos populares que tomou conta do País. O lançamento do Plano Safra do Semiárido será realizado no centro de convenções da capital baiana. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Presidência da República montaram um forte esquema policial na região do centro de convenções, para manter manifestações distantes do local. A presidente deve retornar ainda hoje a Brasília.