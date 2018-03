Dilma convida fundos a investirem em infraestrutura A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, convidou os fundos de pensão brasileiros a investirem no setor de infraestrutura, durante a abertura do 30º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, em Curitiba. "Investimentos em projetos nas áreas de energia, logística e transporte não vão faltar", disse a ministra ontem à noite, mencionando o projeto do trem-bala e as reservas de petróleo do pré-sal.