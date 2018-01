Dilma convoca assembléia da Eletrobrás para dia 30 A ministra de Minas e Energia convocou assembléia-geral extraordinária dos acionistas da empresa para o próximo dia 30, em sua sede, em Brasília. O objetivo é homologar o aumento do capital social da estatal e eleger dois membros do conselho de administração, sendo um deles representantes dos acionistas minoritários, para cumprirem, até 2006, o restante de mandatos de conselheiros substituídos. Deixaram o conselho antecipadamente o ex-vice presidente do BNDES e representante da instituição na empresa, Darc Costa, e Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier, representante dos acionistas minoritários. Os recursos do compulsório foram arrecadados, durante um período, de consumidores com demanda superior a 2.000 KW e convertidos em títulos.