Dilma convoca empresários para discutir modelo elétrico A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, convocou para às 17 horas uma reunião, em seu gabinete, com os presidentes dos principais grupos empresariais do setor de distribuição e geração de energia elétrica para discutir a proposta do novo modelo do setor elétrico. O Ministério não informou, no convite aos empresários, se a ministra irá apresentar a eles a minuta da medida provisória com a proposta do novo modelo. Dilma afirmou, esta semana, que está fazendo o máximo de esforço para encaminhar o projeto de novo modelo à Casa Civil o mais rápido possível. Segundo ela, o modelo foi discutido com todos os órgãos envolvidos, agentes, ministérios e áreas técnicas.