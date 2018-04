Dilma debate clima e biocombustíveis com Obama

Técnicos da Receita Federal do Brasil e do Departamento de Comércio dos Estados Unidos tiveram uma reunião por videoconferência, poucos dias antes do fórum de executivos, para adiantar temas que serão abordados na reunião de hoje, em Washington, de acordo com informação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). A ministra-chefe da Casa Civil já está no Departamento de Comércio norte-americano, onde acontecem as sessões do fórum.

A quarta edição do fórum começou ontem com um jantar oferecido pelo governo dos EUA, em um hotel na capital norte-americana. Hoje acontecem as sessões de trabalho com membros dos setores público e privado. O fórum é composto por 20 altos executivos do Brasil e dos EUA e de representantes de ambos os governos. Do lado brasileiro, os copresidentes da delegação são a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge. Os pares do lado norte-americano são o secretário de Comércio, Gary Locke, e o assistente adjunto da Presidência e conselheiro adjunto de segurança nacional para Assuntos de Economia internacional, Michael Froman. Também integram a reunião o presidente da Apex, Alessandro Teixeira, e o secretário-adjunto do Departamento de Comércio dos EUA, Stephen Jacobs.

O fórum foi criado em 2007, em anúncio oficial conjunto feito pelo então presidente George W. Bush e pelo presidente Lula, e tem duas reuniões por ano. O objetivo é fortalecer as relações econômicas entre EUA e Brasil. O comitê de membros do setor privado fornece aos representantes públicos recomendações sobre questões que são importantes para a área corporativa e que poderiam ser estimuladas se contarem com parcerias do governo.