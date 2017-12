Dilma declara que governo avaliará retomada de Angra 3 O governo vai examinar em dezembro a retomada das obras da usina nuclear de Angra 3. A informação é da ministra de Minas e Energia (MME), Dilma Rousseff, em entrevista coletiva, logo após palestra em evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Segundo a ministra, esse "é um dos assuntos" que fará parte da reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que deverá ocorrer em dezembro. A ministra não informou a data da reunião do CNPE nem quais outros assuntos serão abordados na reunião. Presidido pelo ministério de Minas e Energia, o CNPE é integrado por sete ministérios (Fazenda, Planejamento, Ciência e Tecnologia, MDIC, Casa Civil e Meio Ambiente) e é a maior instância decisória de questões referentes ao setor elétrico brasileiro.