Dilma desembarca na Turquia para participar de reunião do G-20

ANTÁLIA, TURQUIA - A presidente Dilma Rousseff desembarcou no aeroporto de Antália para a reunião de líderes das 20 maiores economias do mundo na Turquia às 9h50 no horário local (5h50 no horário de Brasília). Dilma desembarcou e já está no hotel onde ficará hospedada durante o encontro de líderes do G-20.

À tarde, Dilma não tem agenda. Às 20h30 no horário local, a presidente brasileira participará de jantar oferecido pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. O jantar será em homenagem aos chefes de Estado e de governo que participarão da cúpula do G20.