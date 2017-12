Dilma discute novo modelo elétrico com líderes da Câmara Continua, na Presidência da Câmara, a reunião da ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, com os líderes dos partidos do governo e da oposição na Casa. Segundo informou o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP), Dilma fez uma exposição de uma hora e 15 minutos sobre o novo modelo do setor elétrico, e em seguida foi dada a palavra aos deputados Luiz Carlos Santos (PFL-SP), ex-presidente de Furnas, e Eliseu Resende (PFL-MG), ex-presidente da Eletrobrás. Ambos fizeram avaliações críticas sobre o novo modelo. Segundo Greenhalgh, a reunião deverá demorar, pois a palavra deverá ser aberta a outros parlamentares, e Dilma deverá responder às críticas feitas pelos parlamentares.