Dilma diz não ter informação sobre novo reajuste de combustíveis A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje que ainda não tem informação sobre nenhuma decisão da Petrobras de aumentar os preços dos combustíveis. Questionada sobre a possibilidade de a empresa fazer um novo aumento neste ano, Dilma disse que "parece que fará, mas parece que não se tem certeza. Ela não tomou ainda uma posição em definitivo". Dilma disse que não iria comentar o conflito entre a Petrobras e o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, por considerar o caso encerrado. Na opinião dela, a empresa "deu a resposta que lhe cabia dar" ao Copom, já que a Lei do Petróleo autorizou cada empresa do setor a definir sua política de preços.