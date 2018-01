Dilma diz que governo estuda privatizar aeroporto do RN Medida combatida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua campanha, a privatização agora é tratada de forma diferente pelo governo. Há poucos dias, o governo cogitou a possibilidade de vender sua parte nas ações da Eletrobrás, que não chega a ser uma privatização. Agora, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, anunciou que está em estudo a privatização do aeroporto do Rio Grande do Norte. Segundo ela, seria a primeira concessão privada no País em aeroporto. "E muito bem sucedida, eu acredito, pelo potencial que o aeroporto tem, de porta de entrada no Brasil", afirmou a ministra, destacando que o Aeroporto do Rio Grande do Norte é estratégico por ser um ponto mais próximo da Europa. Dilma destacou que está em discussão, no governo, questões estratégicas do transporte aéreo brasileiro. Ela disse que os aeroportos, hoje, são vistos como transporte de passageiro, mas são importantes também no transporte de carga. A ministra contou que durante as discussões com investidores japoneses para a instalação de uma fábrica de semicondutores no Brasil e a escolha do modelo de TV Digital, a questão dos aeroportos foi levantada porque é preciso que haja agilidade alfandegária e transporte rápido. Segundo ela, a discussão está em aberto dentro do governo, com a Infraero, o Ministério da Defesa e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sobre as necessidades futuras do País. Sem citar valores, a ministra disse que nos últimos quatro anos nunca se fez um conjunto de investimentos tão grande em recuperação de aeroportos, como foi feito. Liberação de recursos A ministra afirmou ainda que o governo vai liberar R$ 1,5 bilhão para a modernização da Polícia Rodoviária federal, para que sejam intensificadas as ações de fiscalização, como pesagem de caminhões. Além disso, a ministra disse que devem ser investidos outros R$ 8,7 bilhões para financiamento da Marinha Mercante, para a construção de 232 navios, seis estaleiros e a modernização de um estaleiro já existente. Mais cedo, no seminário sobre infra-estrutura promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a ministra havia dito que o governo iniciou um planejamento de longo prazo. Isso porque, segundo ela, o orçamento da União da forma como é hoje é ultrapassado porque não pensa em investimentos num horizonte compatível com as próprias obras. Ela disse que o orçamento trata de recursos para apenas um ano enquanto que as obras ultrapassam esse prazo. A ministra destacou que este planejamento de longo prazo já foi retomado no setor de energia e agora o governo deve caminhar para a área de transporte. De acordo com Dilma, o governo está avaliando os projetos prioritários para os próximos quatro anos, com o objetivo de reduzir os custos logísticos e garantir a competitividade das empresas, seja no mercado externo ou interno. Mais recursos Dilma explicou que a primeira parte do planejamento são ações para recuperação e adequação da capacidade da infra-estrutura de transportes. Nessa etapa, segundo a ministra, devem ser gastos nos próximos quatro anos em média R$ 12 bilhões em rodovias, R$ 2 bilhões em ferrovias e R$ 2,450 bilhões em portos. A segunda etapa do planejamento, explicou Dilma, é a expansão para infra-estrutura de transporte. Nessa fase, seriam gastos outros R$ 12 bilhões em rodovias, mais R$ 12 bilhões em ferrovias e R$ 5 bilhões em portos. A ministra disse ainda que o governo está estudando melhorias no setor de marinha mercante como o financiamento para construção de embarcações, na área de cabotagem, apoio marítimo e navegação fluvial. Segundo ela, é preciso melhorar a prática de gestão. A ministra destacou ainda que o País também precisa resolver o problema da judicialização das licitações. De acordo com ela, liminares na Justiça tem interrompido obras em andamento, o que cria uma descontinuidade de investimentos no Brasil. Dilma disse que esta questão do Judiciário precisa ser debatida dentro da segurança regulatória. Dilma ressaltou que a discussão dentro do governo sobre as obras prioritárias ainda não se esgotou. Segundo ela, nesses últimos dias tem havido debate forte a respeito de como tratar a questão da infra-estrutura. Para a ministra, é inequívoco que o Brasil precisa fazer um esforço para melhorar a infra-estrutura do País, que segundo ela não é só precondição para o desenvolvimento como também é parte dele, porque é um acelerador do crescimento econômico e também um instrumento de investimento público e privado.