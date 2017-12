Dilma diz que Uber é complexo e tira empregos

Atualizado às 14h53

BRASÍLIA - Em entrevista no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff afirmou que o aplicativo Uber “tira o emprego dos taxistas”. Reconheceu, no entanto, que “a tecnologia sempre produziu isso no mundo”, após lembrar que seu avô era seleiro. “Você imagina o que aconteceu com emprego dele quando apareceram os carros. A vida é assim”, comentou ela, ao observar que o tema “é uma polêmica”.

Questionada sobre o que achava do novo serviço, a presidente citou que este não é um assunto da alçada do governo federal, mas comentou: “eu acho que o Uber é complexo porque tira emprego de muitas pessoas. Não é uma coisa tranquila. Ele tira os taxistas do seu emprego”.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao ser indagada se o aplicativo não era uma modernidade que funciona no mundo todo e que poderia beneficiar os usuários, a presidente tentou contemporizar. “Você sempre tem de pesar, de ter posição mais ponderada”, completou, citando o exemplo do seu avô e acrescentando que o serviço “depende também da regulamentação de cada cidade, cada Estado”. E emendou: “não é União que decide isso”.

O aplicativo Uber oferece, pela internet, transporte particular. O sistema chegou ao Brasil há um ano e não existe uma norma para regular esse serviço. A polêmica entre o aplicativo Uber e os taxistas chegou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e nas ruas das cidades onde tem ocorrido problemas, a fiscalização aumentou. Os governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte dizem que o Uber é ilegal.

Os taxistas reclamam de concorrência desleal e de queda no número de corridas. Criticam também o fato de motoristas do Uber não serem obrigados a passar pelo longo e caro processo de obtenção de alvará, nem terem de seguir as regras cobradas dos taxistas.

Já os usuários e defensores do Uber dizem que o serviço tem qualidade superior e muitas vezes preço mais baixo. Muitos dizem que é o equivalente a contratar um motorista particular, o que não seria ilegal.

O aplicativo Uber foi lançado na cidade americana de San Francisco há cinco anos, e a empresa já está presente em mais de 300 cidades de 58 países, além de contar com usuários fieis e um lobby poderoso. O Uber enfrenta batalhas legais e opera sem marco legal em diversos países, mas alguns já debatem como regulamentá-lo.