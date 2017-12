Dilma e Gabrielli já estão no Planalto A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que estavam no exterior, já chegaram ao Palácio do Planalto para participar da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a decisão do governo da Bolívia de nacionalizar a exploração de petróleo e gás, numa ação que chegou a envolver ocupação militar de empresas estrangeiras, como a Petrobrás. Além de Dilma e Gabrielli, participam da reunião os ministros Marcio Thomaz Bastos, da Justiça; Guido Mantega, da Fazenda; Luis Dulci, da Secretaria Geral da Presidência; Tarso Genro, da Secretaria de Relações Institucionais; e o vice-presidente José Alencar.