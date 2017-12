Dilma e Rigotto assinam autorização para usina no RS A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff assina hoje, em Veranópolis, Rio Grande do Sul, o termo que autoriza o início da construção da usina Castro Alves. Dilma deve chegar à cidade no fim da manhã, acompanhada do governador gaúcho Germano Rigotto (PMDB). As obras da Castro Alves começam em fevereiro. A usina, que junto à Monte Claro e 14 de Julho, compõem o complexo energético Rio das Antas (Ceran) vai gerar 360 MW na região Nordeste do Rio Grande do Sul, o que equivale a 10% da demanda de energia elétrica no Estado. O empreendimento tem como acionistas a CPFL Geração (65%), CEEE (30%) e Desenvix (5%). As três usinas do complexo deverão absorver um investimento total de R$ 675 milhões. Monte Claro, cujas obras tiveram início em abril de 2002, deverá oferecer uma capacidade instalada de 130 megawatts (MW) ao sistema elétrico. A primeira máquina geradora da hidrelétrica deverá entrar em operação em outubro desse ano. Castro Alves também terá 130 MW de potência instalada. O início de operação está previsto para setembro de 2006. A hidrelétrica de 14 de Julho terá 100 MW de capacidade de geração. As obras devem ter início em maio deste ano.