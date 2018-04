Dilma elogia medidas em SP e Minas para elevar crédito

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, elogiou nesta quarta-feira, 12, a decisão dos governadores de São Paulo, José Serra, e de Minas Gerais, Aécio Neves, de anunciar medidas para melhorar o crédito das montadoras. "Acho que é muito importante, tanto o governador Aécio Neves, quanto o governador José Serra, terem ido na direção do governo federal de elevar o nível de investimentos", afirmou a ministra, ao chegar à Embaixada do Brasil em Roma, para encontros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com empresários italianos. "Acho que a percepção dos Estados é a que estamos sempre falando: manter os investimentos", acrescentou. Veja também: SP e Minas lançam medidas próprias para elevar crédito De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos "A política que nós, no Brasil, estamos fazendo hoje, e que não pudemos fazer em 2002, é uma política cíclica, que procura manter um elevado nível de investimentos", ressaltou. Ela disse que conversou na terça com o presidente mundial da Fiat, Luca di Montezemolo, que lhe garantiu a continuação e até a ampliação dos investimentos da empresa no Brasil. "Os empresários italianos não têm dúvida de que o Brasil é uma grande oportunidade de investimento, não apenas hoje, mas no futuro. A forma dos italianos enxergarem hoje o Brasil, é diferente", disse a ministra.