Dilma: Embraer pode negociar de forma mais humana A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse hoje, em Florianópolis, que a decisão da Justiça de suspender temporariamente as 4,2 mil demissões na Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) pode ser a "oportunidade" para se discutir a questão de uma forma mais humana. "O presidente (Luiz Inácio Lula da Silva) deixou claro para a diretoria da Embraer o descontentamento porque, já que as questões internacionais e não nacionais levaram a empresa a demitir, poderia ter sido feita uma ação de forma mais humana, e talvez seja essa a oportunidade", afirmou. Segundo ela, o governo já tinha lamentado "profundamente" o anúncio das demissões, visto não ter havido nenhuma discussão prévia. "Uma coisa é comunicar na véspera, outra coisa é discutir", ponderou. "Acho que pode ser uma oportunidade para a empresa negociar de forma mais correta." No entanto, ressaltou que essa é uma questão a ser discutida entre a Embraer e o sindicato dos trabalhadores. "A partir de agora, a empresa em questão tem que fazer acordo, ver qual é forma que a Justiça vai regulamentar", destacou.