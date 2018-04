Dilma: forma de exploração de petróleo terá de mudar A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou hoje, em discurso na sede da Petrobras, no Rio, que a forma de outras empresas participarem da exploração de petróleo no Brasil não pode continuar a ser a mesma que vigora desde a quebra do monopólio. "A parte expressiva da renda petrolífera tem de ficar com o povo brasileiro. Outros também poderão ficar com parte da renda, mas não da forma tranquila como antes, quando se tinha alto risco para investir e não se tinha tanta qualidade. Agora trata-se de baixo risco e alta qualidade. Mesmo que fosse de 30% a taxa de sucesso (na exploração do pré-sal), ou até um pouco mais, seria muito baixo (o risco) perto de outras companhias internacionais", disse.