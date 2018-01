Dilma irá reapresentar indicação de Fantine para a ANP A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, informou hoje, na Câmara dos Deputados, que vai reapresentar no plenário do Senado a indicação do engenheiro José Fantini para ocupar cargo de presidente da Agência Nacional de Petróleo (ANP)."É um nome bastante íntegro e tecnicamente capacitado", afirmou ela em audiência pública para discutir o aumento das tarifas de energia elétrica. Esta é a primeira vez que Dilma vai ao Congresso depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à ministra maior atenção com os deputados e Senadores. O pedido de Lula foi motivado pela rejeição da indicação de Fantine pela Comissão de Infra-estrutura do Senado como reação dos senadores à forma de tratamento dado pela ministra aos parlamentares e ao fato de o PMDB não ter conseguido emplacar um nome da preferência do partido na diretoria da Eletrobrás. "Nunca briguei com o Congresso", afirmou ela ao responder à pergunta se já tinha feito as pazes com os parlamentares. "Não acho que fiz as pazes porque estou de paz feita há bastante tempo. O Ministério tem tido uma atitude bastante proativa em relação ao parlamento", avaliou a ministra após a audiência. Ao ser questionada se haveria espaço regimental para a reapresentação do nome de Fantine ao plenário do Senado, ela respondeu: "o regimento é que define o que é ou não possível; não é um ministro, ou eu, ou quem quer que seja." Deputados Durante a audiência, os deputados da Comissão procuraram referir-se à ministra com respeito e elogios à sua capacidade técnica. O deputado Doutor Heleno (PMDB-RJ) foi mais além: elogiou a ministra pela beleza e energia. O deputado Inocêncio Oliveira (PMDB-PE)afirmou que Dilma Rousseff é uma mulher forte, que entende do assunto energia. "A senhora é a dama de ferro do governo", disse ao reivindicar a redução no ritmo das tarifas de energia elétrica em Pernambuco. Ele pediu à ministra que interceda junto ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para que determine a redução do Pis-Cofins nas tarifas de energia. "Dizem que o Palocci é forte, mas a senhora é mais". Na Comissão, a ministra fez uma exposição inicial, respondeu perguntas de seis deputados e deixou a Câmara alegando ter um compromisso.