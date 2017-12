Dilma não irá amanhã ao Senado para discutir Varig A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, não deverá comparecer amanhã à Comissão de Infra-estrutura do Senado na sessão convocada para discutir a crise enfrentada pela Varig. O senador Heráclito Fortes(PMDB-PI), presidente da Comissão, acertou com outros senadores a transferência da conversa com a ministra para uma outra data, ainda não definida. A sessão da Comissão de Infra-estrutura para discutir a situação da Varig, porém, está mantida. Segundo informações da Comissão, está prevista na sessão de hoje a presença do presidente do Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, do presidente da Infraero, tenente-brigadeiro José Carlos Pereira, e o diretor-geral da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, além de credores e representantes de funcionários do Grupo Varig. O presidente da BR Distribuidora, Rodolfo Landim, também está na lista dos participantes da sessão. Hoje circularam nos bastidores informações de que Landim teria aceitado um convite para trabalhar em empresa privada e que, por isso, deixaria a BR Distribuidora nos próximos dias.