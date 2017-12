Dilma não sabe se Petrobras definiu aumento de combustível A ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, desconhece que já exista uma definição da Petrobras de reajuste do preço dos combustíveis. "Até agora a Petrobras não me falou nada", afirmou ela, ao ser questionada se a empresa já haveria decidido pelo reajuste dos combustíveis. Segundo Dilma, este possível aumento não foi discutido na reunião que teve com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. "Nem cabe. Essa é prerrogativa da Petrobras", ponderou a ministra. Ela disse que a estatal está em processo de avaliação. "Assim que ela (a empresa) tiver uma posição, comunica ao ministério, o governo e a população", disse.