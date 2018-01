Dilma nega falta de investimento no setor elétrico A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse que continua havendo uma parte substantiva dos investimentos no setor elétrico. "Não é verdade que não há investimentos neste setor", disse a ministra, após participar na cerimônia de entrega do prêmio Abradee de 2003 às distribuidoras de energia elétrica. Segundo ela, neste ano estão sendo acrescidos ao sistema 6 mil megawatts de energia. Dilma ressaltou que existem problemas de licenciamento ambiental herdados do governo passado, mas que o Ministério de Minas e Energia, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, está fazendo um monitoramento sistemático de cada projeto, no sentido de solucionar os problemas ambientais. "Posso assegurar que não existe o menor risco de racionamento", afirmou Dilma. Segundo ela, há sobra de energia, tanto para este quanto para o próximo ano, não só porque estão entrando em operação novas usinas como também porque o mercado não está crescendo na mesma proporção do aumento da capacidade de geração. Segundo a minsitra, a grande incerteza regulatória, no Brasil, ocorreu no racionamento. A ministra disse que qualquer modelo do setor elétrico tem que assegurar o fornecimento de energia suficiente, confiável e garantida. "Estamos construindo um modelo para, definitivamente, estabilizar o marco regulatório", afirmou. Segundo ela, está havendo discussões constantes, e o ministério tem ouvido todos os agentes do setor. Parceria A ministra de Minas e Energia disse que a parceria entre o governo, os agentes reguladores e os investidores resultará na construção de um novo modelo que terá um marco regulatório estável. Segundo ela, será possível definir uma nova etapa que garanta a expansão do setor a preços mais baratos e competitivos. Essa nova etapa partirá, segundo Dilma, desde o ponto de vista da gestão operacional, quanto de um ambiente financeiro e econômico mais saudável. A ministra cumprimentou as empresas que venceram os prêmios em diversas categorias, afirmando que elas merecem um parabéns duplo, não só pelo bom desempenho que apresentaram, como também por tê-lo alcançado num momento em que o setor elétrico está saindo de um período de crise que teve como ponto culminante o racionamento. Segundo ela, a conquista das distribuidoras ganha especial destaque porque foi obtida em condições não muito favoráveis. A ministra voltou a ressaltar a necessidade da inclusão elétrica, argumentando que ainda existem, no País, cerca de 13 milhões de brasileiros que não têm acesso à energia elétrica.