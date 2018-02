Dilma: País investirá mais de R$ 500 bi em 4 anos A ministra da Casa civil, Dilma Rousseff, disse hoje que acredita que o País vai conseguir superar a previsão de investimentos de R$ 500 bilhões em quatro anos, no período do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ela evitou dizer qual foi a soma de investimentos públicos e privados realizados no ano passado, primeiro ano de vigência do programa. A ministra desviou da resposta ao destacar que todo o investimento público é feito por empreiteiros e empresas do setor privado e que, por isso, não há uma oposição entre investimento público e privado.