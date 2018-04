Dilma: Petrobras pode ser a única operadora do pré-sal

O governo deverá criar o sistema de partilha na produção do pré-sal, pelo qual todo o óleo pertence à União e as empresas são remuneradas por um porcentual fixo da produção ou da receita. O modelo em estudo prevê que a União será representada por uma estatal 100% pública, que seria sócia das petroleiras na exploração e produção do pré-sal. Essas companhias seriam selecionadas por meio de leilão, como relatou Dilma. Mas o governo estuda a hipótese de também poder contratar diretamente a Petrobras.

Segundo ela, em relação ao pré-sal ?pode ser adotado modelo de partilha como forma de aumentar a apropriação da renda petrolífera pela União, portanto pelo povo brasileiro?. Além disso, está se cogitando garantir que em situações muito específicas a União tenha dupla opção nos contratos de partilha. ?O que pode explicar a possibilidade dessas duas opções é o fato de que todas as reservas do pré-sal são de baixo risco e alta rentabilidade. Portanto, quando o risco for muito baixo, a União pode vir a explorar através da Petrobras?, acrescentou. A ministra afirmou que não está em discussão fazer o processo por carta-convite.

Para Dilma, não há risco de o marco regulatório do pré-sal - que reforça o papel do Estado no setor - afastar investidores. ?O que atrai investidores é o acesso às reservas e é isso que explica a razão pela qual os países que têm reservas são objetos de interesse das empresas internacionais de petróleo. E o Brasil é um País sério. Não há nenhum caso do País ter rompido contrato.? Colocar a Petrobras como operadora dos blocos, disse Dilma, também não afastaria os investidores . ?A Petrobras é operadora hoje da maioria das áreas. Apenas nos daria pleno conhecimento sobre as áreas de petróleo.? Por isso, acrescentou, é que foi levantada a hipótese de a estatal ser a operadora de todos os blocos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.