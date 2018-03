Dilma Rousseff nega recuo do governo em taxa da poupança

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, negou hoje em Salvador que o governo tenha recuado ao não enviar o projeto que taxaria com Imposto de Renda as cadernetas de poupança com saldo acima de R$ 50 mil a partir de 2010. Dilma afirmou que participa das negociações no governo, mas que qualquer projeto só é enviado ao Congresso a partir do parecer definitivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Como não houve sinal verde de Lula....".

Segundo a ministra, o governo tem grande consideração pela classe média. "Até porque nós do governo somos responsáveis por esse País ser integrado dominantemente pela classe média", afirmou. Para Dilma, o governo não tem intenção de taxar ainda mais a classe média. Ela deu como exemplo a redução do IR de setores da classe média no período da crise, quando o governo reduziu as alíquotas.