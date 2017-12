Dilma se diz confiante em decisão do STF A ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, afirmou hoje que está confiante numa decisão favorável do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (Adin) proposta pelo PSDB contra as medidas provisórias que tratam do novo modelo do setor elétrico. "Espero que o STF compreenda a importância do projeto para o País e que isso o sensibilize. Estou confiante", afirmou a ministra, que está no Palácio do Planalto para o ato de prestação de contas do primeiro ano do governo. Ela não quis se estender na discussão sobre a Adin e disse que não fala sobre questões jurídicas que estão em trâmite "até mesmo por respeito ao STF". "Mas está em boas mãos", acrescentou a ministra.