Dilma vai à Argentina discutir intercâmbio de gás e energia A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, estará na Argentina no início da próxima semana. Ela vai se reunir com autoridades do governo para discutir o intercâmbio de gás natural e energia elétrica entre o Brasil e aquele país. O ato da Presidência da República, autorizando a viagem, foi publicado hoje no Diário Oficial da União.