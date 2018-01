Dilma vai antecipar novo modelo do setor elétrico O ministro da Casa Civil, José Dirceu, anunciou hoje que a apresentação do novo modelo do setor elétrico deverá ser antecipada pela ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. "A ministra disse que vai antecipar a definição do modelo, e eu vou fazer um reforço na estrutura dela, técnica, de assessoria", afirmou. O esboço do novo modelo está em consulta pública e a estimativa inicial da ministra era de que até o fim do ano todos os atos legais e regulamentares necessários ao funcionamento do novo modelo estivessem preparados para que as novas regras entrassem em vigor em janeiro de 2005. Dirceu deu a informação após a abertura do seminário Semana de software livre no Legislativo, promovido pela Câmara e Senado. Dirceu disse também que até o fim desta semana o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá decidir sobre as regras para os transgênicos, sobre o novo marco regulatório dos serviços públicos e sobre as novas normas de concessão de rodovias. "Está tudo preparado e ele (o presidente) vai tomar as decisões nos próximos dias", disse. O ministro, no entanto, não adiantou o conteúdo das medidas.