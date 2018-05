Diminui a intenção de compra dos consumidores Menos otimismo com o mercado de trabalho e com a preservação da renda, além do impacto cambial, derrubou a disposição de compra das pessoas, segundo pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Os indicadores ainda estão no campo positivo, mas são os piores dos últimos 42 meses, quando o levantamento começou a ser feito.