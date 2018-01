Dinheiro de plástico chega a todo Brasil A partir de hoje, o Banco do Brasil amplia para todo o Brasil a distribuição da nova cédula de R$10,00, a primeira cédula plástica no país. Serão atendidas as regiões de Aracaju (SE), Campo Grande (MTS), Cuiabá (MT), João Pessoa (PA), Maceió (CE), Natal (RN), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Porto Velho (RO), São Luiz (MA), Teresina (PI), Vitória (ES) e outros grandes centros. Na semana passada, R$ 20,2 milhões em dinheiro de plástico chegaram às praças de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São José Pinhais (PR), São Paulo (SP) e Manaus (AM).