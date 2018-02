Dinheiro de restituição já está na conta O dinheiro do terceiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2006 (ano-base 2005) já foi depositado na conta dos contribuintes pela Receita Federal. Para saber se foi incluído no lote, o contribuinte pode fazer a consulta na página da Receita Federal na internet ou pelo telefone 0300-78-0300. Neste lote, foram liberadas 375.407 declarações, das quais 269.540 para contribuintes com imposto a restituir, no valor de R$ 290 milhões. Também foram incluídas declarações de 56.102 contribuintes com imposto a pagar, correspondendo a R$ 62,5 milhões. A Receita apurou ainda que 49.765 pessoas não terão nem imposto a receber nem a restituir. O dinheiro terá correção de 4,63%, referentes à taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 14,75%), acumulada de maio a julho e 1% deste mês. O valor disponível no banco não terá qualquer outro acréscimo, independentemente da data em que for sacado. O dinheiro da restituição fica disponível no banco por um ano. Depois desse prazo, o resgate só pode ser feito mediante o formulário eletrônico (pedido de pagamento de restituição), disponível na internet.