Dinheiro de restituições que estavam na malha fina sai na 2a A Receita Federal vai pagar na segunda-feira as restituições do terceiro lote do Imposto de Renda da Pessoa Física 2003 (ano-base 2002) que estava na malha fina. Nesse lote estão 30.899 mil restituições no valor de R$ 40,452 milhões. O dinheiro já está corrigido em 17,06% referentes à Selic, a taxa básica de juros da economia, acumulada entre maio do ano passado a fevereiro deste ano e mais 1% de março. Depois de segunda-feira, a restituição não terá mais correção. Nesse lote foram processadas 102.198 declarações, das quais 34.204 pessoas tiveram imposto a pagar, no valor de R$ 11,631 milhões, e 37.095 não terão nem a pagar e nem a receber. A consulta ao lote pode ser feita no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 0300-78-0330. A restituição ficará disponível no banco por um ano. Depois disso, o resgate só poderá ser solicitado pela Internet, por meio do preenchimento do formulário ?pedido de pagamento de restituição?. Quem não informou número da conta deverá procurar o Banco do Brasil ou ligar para 0800-78-5678 e agendar o crédito para qualquer banco em que seja correntista. Declarações Até ontem, a Receita recebeu 1,5 milhão de declarações do IR 2004. Esse número é 40% maior que o entregue no mesmo período de 2003. O prazo de entrega termina em 30 de abril. Estão obrigados a prestar contas os contribuintes que receberam em 2003 mais de R$ 12.696. A multa mínima para quem perder o prazo é de R$ 165,74 e máxima de 20% sobre o imposto devido.