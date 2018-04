Dinheiro do FAT pode ser usado para financiar exportações O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está trabalhando com duas alternativas de fonte de recursos para a criação da linha de crédito emergencial às exportações: a utilização de recursos disponíveis do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) até o teto de R$ 10 bilhões ou a criação de recursos novos pelo banco, com a possibilidade de utilização de dinheiro de organismos como o BID. A realocação de verba de outros setores do banco para as exportações está descartada, segundo garantiu o o diretor da área de Exportações e Administração de Crédito, Isac Zagury. Ele salientou que o orçamento do banco para projetos de longo prazo já está comprometido. A definição sobre como o volume e as condições de financiamento da linha de emergencial, no entanto, vai depender da reação dos agentes financeiros internacionais ao acordo do Brasil com o FMI. "Precisamos ver de quanto será o retorno da oferta de financiamento para não nos precipitarmos. Em 15 dias poderemos ver como os bancos irão se comportar", afirma Zagury. Atualmente, dos R$ 16 bilhões destinados às exportações pelo BNDES, apenas 15% vão para operações pré-embarque, que serão o alvo do programa temporário de ajuda ao setor exportador. Como o mercado se incumbe da oferta de financiamento para capital de giro, o BNDES concentra os empréstimos à exportação nas operações pós-embarque, que consomem 85% do orçamento. Os 15% restantes são destinados ao financiamento de pré-embarque quase exclusivamente para pequenas e médias empresas, que têm mais dificuldade de captar recursos para suas operações. A questão é que alguns dos principais itens da pauta de exportações nacional, como o agronegócio, que movimenta cerca de US$ 20 bilhões, dependem das Andiantamento de Contrato de Câmbio (ACC). "Os bancos cortaram em cerca de 50% os recursos para este tipo de financiamento", comenta Zagury. Ele acredita que o acordo com o FMI acarrete um retorno da oferta de crédito, se não integral, ao menos bem ampla. "Nunca vi um acordo tão bom, em volume e em condições. E a reação lá fora está sendo ainda melhor do que a daqui", comentou o diretor. Para ele, as altas na cotação do dólar deverão ser apenas pontuais e, com os recursos extras, o governo terá como controlar melhor o mercado. "O Banco Central ficou com um canhão nas mãos e com US$ 11 bilhões para bater no câmbio, se for necessário", diz ele, lembrando que praticamente não "default" (calote) nas linhas de crédito de curto prazo para exportação, o que facilita o retorno dos financiamentos. Os créditos que desapareceram do mercado à medida em que o risco Brasil e a taxa de câmbio começaram a alcançar patamares cada vez mais elevados referem-se a contratos fechados por períodos entre 120 e 180 dias. É dinheiro usado como capital de giro pelas empresas exportadoras, que teriam de suspender suas vendas se não contassem com estes recursos. Para o crédito às exportações o BNDES utiliza basicamente recursos do FAT, que tem hoje patrimônio em torno de R$ 67 bilhões e destina R$ 40 bilhões para empréstimos condicionados ao BNDES. Dos R$ 27 bilhões restantes, R$ 17 bilhões são aplicados em vários bancos e R$ 10 bilhões estão disponíveis para aplicação. Esta seria a verba a ser usada no programa emergencial. Atualmente, segundo Zagury, o banco destina cerca de R$ 16 bilhões ao financiamento de todas as fases do processo de exportação.