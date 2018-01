Dinheiro do FMI entra nas reservas entre 2ª e 4ª feira O chefe do Departamento de Operações das Reservas Internacionais do Banco Central (Depin), Daso Coimbra, disse hoje, após a confirmação de que o governo sacará a penúltima parcela do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), de aproximadamente de US$ 4 bilhões, que tais recursos deverão ingressar nas reservas internacionais entre segunda e quarta-feira da próxima semana. A liberação da parcela foi aprovada hoje em reunião da diretoria da instituição em Washington.