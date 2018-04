Dinheiro do pré-sal pode ir para 2 fundos, diz Lobão

Lobão fará hoje uma reunião, por teleconferência, com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que está fora de Brasília, para acertar os últimos detalhes do marco regulatório do pré-sal. O ministro disse que se o trabalho for concluído hoje, ele poderá ser entregue ao presidente na próxima quarta-feira - ou já na segunda-feira. "Essa é a nossa previsão, que já furou várias vezes", brincou o ministro, que participou hoje de reunião com o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, e com o presidente da Nigéria, Umaru Yar''Adua.

Lobão disse ainda que o governo está pensando em promover uma distribuição dos royalties do pré-sal por todos os Estados da Federação, e não somente para aqueles que estão geograficamente em frente às áreas produtoras. "O petróleo é um recurso da União que pertence a todos os Estados. Estamos pensando em fazer uma distribuição de royalties por todos os Estados, no que se refere ao pré-sal e às áreas estratégicas, além dos recursos que irão para o fundo social e, se for o caso, para o fundo soberano", disse o ministro.

Ele ainda afirmou que, no atual modelo de concessão (que continuará em vigor nas áreas que não forem do pré-sal ou tidas como estratégicas), os royalties são pagos aos Estados próximos às áreas produtoras. "No sistema de partilha, a ideia é fazer uma divisão mais equitativa, com todos os Estados", explicou.

Lobão reiterou que, no modelo de produção do pré-sal, a Petrobrás poderá receber diretamente da União o controle de um bloco, poderá entrar na licitação, "mas em qualquer hipótese ela será a operadora, com uma participação mínima".