Dinheiro falso é prejuízo na certa A informação é a única arma contra o dinheiro falso. A afirmação é do chefe do Departamento do Meio Circulante do Banco Central, José dos Santos Barbosa. Para ele, as pessoas precisam saber reconhecer uma nota falsa para evitar o prejuízo. "O Banco Central não pode trocar o dinheiro porque isso estimularia os falsários a produzir cada vez mais, fica muito fácil." Por isso, Barbosa defende que as pessoas aprendam a reconhecer se as notas são falsas ou não. O maior alvo dos falsários, desde 1997, são as cédulas de R$ 10, segundo o levantamento do Banco Central. Em 1997, foram apreendidas 96.194 notas, o que representa 0,0263% do total circulante de notas de 10; em 1998, foram 166.037 (0,0415%); em 1999, 228.340 (0,0379%) e em 2000, 166.408 (0,0300%). "A pessoa, quando recebe uma nota de R$10, não vai verificar. É diferente das de R$ 50 e R$ 100 que eram as mais falsificadas depois da implantação do Real, em 1994 até 1996", diz ele. A mudança ocorreu depois que o Banco Central mudou a gramatura do papel. De acordo com Barbosa, os falsários lavavam as nota de R$ 1, R$ 5 e R$ 10 e faziam a impressão das notas de R$ 50 e R$ 100. Atenção para não receber nota falsa Há três situações basicamente que a pessoa pode pegar dinheiro falso. Se o cliente a receber no banco, Barbosa recomenda que o gerente seja informado na hora. "É uma relação de confiança, e geralmente os gerentes trocam o dinheiro", diz. Ele afirma não saber de nenhum caso em que o gerente tenha recusado o reembolso. Mas se isso ocorrer, Barbosa diz que o cliente deve ir imediatamente à uma delegacia e pedir que seja feita uma diligência até a instituição. "Essa é a única forma que a pessoa tem de provar que a nota veio dali", diz. Se o cliente tirar o dinheiro em caixas eletrônicos à noite ou no fim de semana, a recomendação é a mesma. Ir direto à delegacia e no próximo dia útil falar com o gerente para tentar reaver o dinheiro. Mas, se receber as notas falsas por qualquer outra via, o único jeito é e preencher um cadastro em qualquer banco. O banco envia a nota ao Banco Central, que verificará se é falsa ou não. Mas a pessoa não é ressarcida. Em 2000, foram apreendidas 308.498 notas falsas, número inferior a 1999, quando foram recolhidas 381.334 cédulas. Mas, para o consumidor ter uma noção do percentual de notas falsas, desde 1994 - quando foi implantado o real -, ele não ultrapassou os 0,0227% do meio circulante. Quem quiser se informar sobre como reconhecer dinheiro falso, basta a acessar o site do Banco Central (veja link abaixo).