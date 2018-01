Dinheiro falso: R$ 10 é a cédula preferida Desde a implantação do Plano Real, a cédula de R$ 10,00 é a preferida entre os falsificadores. Segundo o levantamento realizado pelo Banco Central, em 1997, a própria instituição e Polícia Civil apreenderam 96.194 notas, o que representa 0,0263% do total circulante de notas de 10; em 1998, foram 166.037 (0,0415%); em 1999, 228.340 (0,0379%) e em 2000, 166.408 (0,0300%). O chefe do departamento de Meio Circulante do Banco Central (BC), José dos Santos Barbosa, afirma que, de acordo com o levantamento realizado pelo BC, a circulação de dinheiro falso representou um prejuízo financeiro à economia do País de R$ 9,5 milhões em 1999 e de R$ 8,8 milhões no ano passado. Em 2000, foram apreendidas 308.498 notas falsas, número inferior a 1999, quando foram recolhidas 381.334 cédulas. Mas, para se ter uma noção do percentual de notas falsas, desde 1994 - quando o real passou a circular -, ele não ultrapassou os 0,0227% do meio circulante.