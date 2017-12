Dinheiro liberado para quem vendeu BDR Quem optou pelo sistema de troca seguido da venda das frações do Brazilian Depositary Receipts (BDR, recibo lastreado em ações) da Telefónica está com o dinheiro liberado desde sexta-feira. O mecanismo foi desenvolvido pelo Bradesco, custodiante dos recibos trocados pelas ações e responsável pelo rateio dos recursos resultantes da venda. Segundo a Telefônica, os BDRs constituídos a partir dessas frações foram vendidos na Bolsa de Madri, em 6 de julho, por R$ 40,80. O valor para cada acionista da Telesp e da Tele Sudeste Celular que optou pelo sistema de troca vai depender de sua respectiva fração. Para saber que quantia vai receber, basta calcular o porcentual de participação sobre a base de valor de cada BDR, ou seja, R$ 40,80. Quem tinha direito a 10% do BDR, por exemplo, vai receber R$ 4,08; quem dispunha de 20%, vai resgatar R$ 8,16, e assim por diante. O boletim de subscrição do BDR, que se valorizou 3,5% na semana de estréia, foi negociado até quinta-feira. Na sexta-feira, o recibo propriamente dito fechou em R$ 42,50, com valorização de 0,47%. Na semana, a ação avançou 2,66%. Veja no link abaixo as recomendações dos analistas com relação aos BDRs da Telefónica. Ações da Telesp têm desvalorização As notícias não são muito boas para quem permaneceu com as ações da Telesp. Desde a última semana do período de troca dos papéis por BDRs da Telefónica, quando o preço sofreu forte queda na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), foi registrada uma desvalorização de 32,23% para as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telesp, e de 18,37% para as ordinárias (ON, com direito a voto). Enquanto no dia 23 de junho a ação PN era cotada por R$ 43,89, na sexta-feira o título valia apenas R$ 29,74. A ação ON, que valia R$ 26,39, passou a ser cotada, de acordo com o último pregão, por R$ 21,54. Mesmo assim, foi observada uma ligeira recuperação da ON, na comparação de seu valor no último dia do programa (30), quando valia R$ 19,01, com o da sexta-feira, quando fechou valendo R$ 21,52. Veja mais informações no link abaixo a respeito da opinião de alguns analistas sobre a valorização do papel da Telesp.