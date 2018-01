Dinheiro na Rede A cada dia está crescendo o volume de investimentos em ações pela Internet. Com muita freqüência, surgem novos sites oferecendo uma série de serviços ao internauta. Pela rede é possível investir nas ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), escolher entre centenas de fundos de investimentos diferentes e até tomar dinheiro emprestado. Como normalmente ocorre nesta área, o investidor precisa estar muito bem informado. É preciso ter em mente qual tipo de aplicação fazer de acordo com o seu perfil e objetivo. É importante conferir as melhores taxas, pesquisar os sites e principalmente saber que o fator risco sempre estará presente. Home Broker Primeiro surgiu o serviço de Home Banking. Sem sair de casa, apenas com a ajuda do mouse, as pessoas trocaram o gerente do banco e as irritantes filas pela Internet. O sucesso foi grande. Em março de 1999, a Bovespa se rendeu de vez à era do computador. Nascia o Home Broker. De forma semelhante aos serviços de Home Banking, oferecidos pela rede bancária, as corretoras estão interligadas ao sistema Home Broker da Bovespa. Desta forma, o investidor pode enviar diretamente, por meio da Internet, ordens de compra e venda de ações. A praticidade e a agilidade fizeram o serviço crescer rapidamente. Em um ano de vida, os negócios via Home Broker cresceram significativamente. Em abril do ano passado, o serviço entrava na rede com apenas cinco corretoras habilitadas. Hoje são 29. A média diária de negócios era de 200 em abril de 99. Em abril deste ano foram 2.000 negócios em média por dia. O volume financeiro também deu um salto. Passou de R$ 1,2 milhão para R$ 10 milhões. Como investir com menos risco O analista de mercados da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Fabrício Mello, ensina o caminho das pedras e lembra que o usuário que compra na Internet deve agir como se estivesse comprando um produto como outro qualquer. É preciso pesquisar preços e não comprar gato por lebre. Aí vai uma série de dicas para os investidores de primeira navegação. A pessoa deve antes de mais nada, consultar o site da Bovespa e verificar se a corretora é credenciada da Bolsa. É sua maior garantia se no futuro vier a ter algum tipo de problema. O segundo passo, é consultar o site da Comissão de Valores Mobiliários. Nele, há um bom guia de orientação e defesa do investidor, com as dúvidas mais freqüentes e um canal para denúncias. Outra boa dica, é entrar no maior número de sites possível. Compare os preços e os serviços prestados. Cada corretora, alerta Fabrício Mello, pode cobrar a taxa que quiser pelos seus serviços. Não existe, como muitas alegam, uma tabela estabelecida pela CVM ou pela Bolsa. O investidor, como um consumidor tradicional, deve procurar um equilíbrio entre a qualidade dos serviços prestados e o preço cobrado. Depois da pesquisa de sites, você escolhe a corretora por meio da qual vai comprar as suas ações. O analista da CVM recomenda que o investidor comece operando pouco dinheiro, até conhecer bem o mercado. Concorrência e baixo custo Como a concorrência hoje é muito grande, as corretoras querem abocanhar o maior número possível de clientes, mesmo que a quantidade de dinheiro aplicado não seja grande. O custo menor do serviço pela Internet faz com que o investimento inicial exigido na Internet seja sensivelmente menor. Com cerca de R$ 1.000 você pode entrar no mercado de ações. Isso significa, que o investidor pode disponibilizar quantias pequenas e, na primeira fase, testar o site. Você é o corretor Uma diferença fundamental do Home Broker é a padronização dos serviços. Aqui, lembra o analista da CVM, não existe a figura do corretor. É o próprio investidor quem vai decidir quais ações comprar, o momento de entrar e sair do mercado, a quantidade de dinheiro aplicado e assim por diante. É diferente das operações via mesa, onde o cliente conversa e recebe as orientações do seu corretor. Uma arma para o investidor neste caso, é o infinito número de informações disponíveis na rede. O cardápio é enorme, e oferece relatórios de análises de empresas, cotação das ações em tempo real, glossário com os principais termos utilizados no mercado, direitos do investidor e até simulações de investimentos. Não se esqueça que o risco é maior na Internet, quando não se conhece bem o mercado, porque não há a orientação direta de profissionais. Por isso, analise o maior número de dados para minimizar o risco. Procure conhecer a empresa, as perspectivas que ela tem de lucro, fique de olho nas ações de maior ou menor liquidez, e analise com calma o momento de entrar e sair do mercado.