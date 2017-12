Diniz é intimado a depor sobre denúncia de sonegação de concorrentes O dono do grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz, foi intimado nesta quarta-feira a depor sobre as denúncias que fez de sonegação de impostos por duas redes de supermercados cariocas. Em entrevista para anunciar a fusão com o grupo Sendas na terça-feira, Diniz afirmou que se preocupava com redes pequenas, como a Mundial e a Guanabara, que sonegam impostos. A Delegacia Fazendária da Secretaria de Segurança Pública abriu um inquérito para apurar a denúncia. Diniz já recebeu a intimação e deve depor até o início da semana que vem. ?Temos uma denúncia de fatos criminoso e ele foi convocado para dizer em que se baseia esta denúncia?, disse a delegada Marta Cavalieri. A partir do depoimento do empresário, a delegacia iniciará uma investigação para confirmar a sonegação fiscal. Caso seja confirmada, as empresas citadas serão indiciadas por crime fiscal. Se não, Diniz se torna passível de um processo por danos morais pelas empresas. ?Mas aí é uma questão privada, as empresas é que devem decidir se processarão?, disse Marta. O governo do Estado pediu ainda que a delegada peça à Justiça a quebra do sigilo fiscal das empresas de supermercados e pedirá o apoio da Receita Federal para cruzar os dados relativos a impostos estaduais e federais das companhias. As redes de supermercados Mundial e Guanabara não comentaram as acusações.