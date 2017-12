Diplomata defende meios para relação comercial com Argentina O ex-embaixador do Brasil na Argentina, José Botafogo Gonçalves, defendeu a possibilidade de o Brasil participar de um programa de recuperação da eficiência da indústria argentina, como uma segunda etapa para solução da crise atual com o parceiro comercial. Ele reiterou que não apóia a permanência das medidas restritivas impostas pela Argentina, mas admite que se poderia negociar para que algumas delas permanecessem durante algum tempo, paralelamente a uma recuperação dos setores naquele país. O diplomata indicou que a forma mais simples de apoio seriam investimentos conjuntos em infra-estrutura e logística entre os dois países. Outras duas formas, as quais ele considera mais complexas, teriam financiamento de indústrias na Argentina envolvidas na cadeia de produção dos setores brasileiros ou mesmo para aquisição de unidades locais por empresas brasileiras, com o compromisso de aumento da eficiência. Ele disse que esses financiamentos poderiam se dar por meio de linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mas reconheceu que para isso seria necessário adaptar ou mudar regras do banco. Ele participou hoje de seminário de comércio exterior na Fundação Getúlio Vargas (FGV).