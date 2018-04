Diplomatas criticam protecionismo na OMC O Brasil está preocupado com a proliferação de medidas protecionistas no setor siderúrgico. Hoje, na sede da Organização Mundial do Comércio (OMC), diplomatas brasileiros criticaram a decisão de vários países de implementar salvaguardas às importações do aço e pedem que as grandes economias respeitem as regras multilaterais do comércio. No início de março, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 30% à entrada de produtos siderúrgicos em seu mercado, causando reação negativa nos países exportadores. Os países europeus foram os primeiros a reagir e colocaram uma barreira aos produtos siderúrgicos. A justificativa foi a de que estariam sendo invadidos pelo aço que não teria conseguido entrar nos Estados Unidos. Juntas, portanto, as barreiras européias e norte-americanas resultam em um prejuízo anual de mais de US$ 500 milhões para o Brasil. Efeito cascata Mas o prejuízo não se limita aos mercados da Europa e dos Estados Unidos. Outros países, como o Chile e o Canadá, também estudam a possibilidade de implementar barreiras ao comércio de aço, o que geraria um aumento ainda maior das perdas nas exportações nacionais. "Não achamos que serão medidas justificadas", afirmou um diplomata brasileiro. No caso do Canadá, 70% de suas importações de aço vêm do México e Estados Unidos. Mesmo assim, Ottawa avalia a possibilidade de dificultar a entrada de produtos siderúgicos de vários países. O Itamaraty afirmou aos demais países que mantém seu direito de tomar providências contra novas barreiras que sejam colocadas contra as exportações do País. Entre as medidas legais possíveis, o Brasil poderá recorrer à OMC contra o protecionismo. Outro país que se mostrou preocupado com a proliferação de salvaguardas foi a Nova Zelândia, que pediu que os demais governos evitassem o instrumento. "Se todos começarmos a colocar salvaguardas, isso poderia ser um péssimo sinal para o futuro das negociações comerciais na OMC", afirmou um diplomata da Nova Zelândia.