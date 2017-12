Dirceu acredita em votações no Congresso ainda neste ano O ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu, acredita que, ainda neste ano, o projeto sobre Parceiras Público-Privada (PPP) será aprovado pelo Congresso. "Sou parlamentar e o Congresso deverá trabalhar até o Natal. Acredito que até lá será aprovado", afirmou. Para o ministro, até o carnaval ou, no máximo, início de março, tanto o PPP como o projeto que normatiza as agências reguladoras, e o marco regulatório (regras) para saneamento estarão aprovados também. "O marco regulatório para saneamento é fundamental para dar um horizonte de longo prazo para os investimentos no Brasil nos próximos anos, em uma média de R$ 10 bilhões por ano. O financiamento deverá ser um terço proveniente da iniciativa privada e dois terços por bancos oficiais. "O governo já liberou R$ 4,3 bilhões para o setor de saneamento e em 2005 devem ser liberados mais R$ 4,3 bilhões de financiamentos em saneamento. Em 22 meses, liberamos mais recursos do que em sete anos do governo anterior em financiamento para saneamento", afirmou.