Dirceu afirma que decisão sobre nova refinaria será técnica O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, informou, depois da reunião da Executiva do PT, que a decisão sobre a construção da nova refinaria da Petrobras será técnica. Segundo ele, a demanda do Brasil e a situação do mercado internacional de petróleo mostram que a Petrobras terá que nos próximos anos não só ampliar as atuais refinarias como construir novas. Em abril deste ano, a Petrobras assumiu o compromisso de construir uma nova refinaria com capacidade para processar 150 mil barris de petróleo no País, sozinha ou em parceria. Atualmente os governadores do Nordeste lutam para receber a nova refinaria da Petrobras, embora a estatal considere mais econômico ampliar a refinaria de Paulínia (SP). A nova refinaria será a primeira voltada para a utilização do petróleo pesado brasileiro, hoje exportado por falta de capacidade de refino. As atuais refinarias da estatal foram construídas em uma época em que o Brasil era um grande consumidor de petróleo árabe, do tipo leve. São, portanto, planejadas para trabalhar com um tipo de óleo diferente do produzido no País.