Dirceu afirma que infra-estrutura é ?obsessão? do governo O ministro da Casa Civil, José Dirceu, disse hoje que os investimentos em infra-estrutura são o que há de mais importante para o governo neste momento. "O governo se concentrará nesta prioridade como se fosse uma obsessão.? Ele garantiu que o governo tem o controle da situação e faz um monitoramento 24 horas por dia das condições dos portos, rodovias e do setor elétrico e afirmou que a geração de eletricidade está garantida com as medidas que estão sendo adotadas pelo governo. "O País vai ter cinco mil megawatts de energia nos próximos anos." Dirceu reconheceu a gravidade da situação dos portos, que enfrentam "passivos trabalhistas, emaranhados jurídicos e incompetência". Mas destacou que a situação mais grave na infra-estrutura é a das ferrovias, principalmente pela forma como foi feita a privatização. "As concessões são pagas ao governo e o governo tem que fazer os investimentos. É uma forma de não funcionar", criticou o ministro. Ele disse que o presidente Lula o encarregou de acompanhar os problemas de infra-estrutura e que estes passarão a ocupar a maior parte da agenda da Casa Civil. Dirceu disse que a sala de investimentos, que foi consolidada ontem por decreto presidencial, auxiliará na atração dos investimentos em infra-estrutura. A sala de investimentos tem por função facilitar os contatos dos investidores com os diversos órgãos de governo, que terão representantes em um mesmo espaço físico. Saneamento terá disputa política O ministro afirmou ainda que um problema sério que o País enfrentará é o do saneamento. Segundo ele, o problema maior não é o de recursos, mas sim a disputa entre Estados e municípios pela titularidade no setor. Segundo o ministro, é possível levantar mais de R$ 10 bilhões para investir no setor, sendo R$ 3 bilhões do poder público, R$ 4,9 bilhões do BNDES e da CEF e R$ 2,1 bilhões da iniciativa privada. Segundo Dirceu, a questão da titularidade terá que ser resolvida pelo Congresso Nacional. Ele disse que o governo deverá enviar o projeto sobre o setor ainda este ano e acrescentou que a tendência dos parlamentares é de manter a titularidade para os municípios.