Dirceu anuncia que governo retomará obras em 17 hidrelétricas O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, anunciou, ao fazer um balanço da reunião da Câmara de Infra-estrutura, da qual participaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 11 ministros, que em 2004 as ações do governo serão voltadas prioritariamente para a criação de empregos no País. Dirceu disse que a partir da próxima segunda-feira, os secretários-executivos dos ministérios integrantes da Câmara vão se reunir para concretizar as propostas. Dirceu afirmou que uma das metas das ações em infra-estrura para os próximos meses será retomar 17 obras de hidrelétricas. Além de Lula, participaram da reunião, no Palácio do Planalto, o vice-presidente José Alencar e os ministros José Dirceu (Casa Civil), Antonio Palocci (Fazenda), Luiz Dulci (Secretaria-Geral), Luiz Gushiken (Secretaria de Comunicação Social), Olívio Dutra (Cidades), Miro Teixeira (Comunicações), José Viegas (Defesa), Marina Silva (Meio Ambiente), Dilma Roussef (Minas e Energia), Ciro Gomes (Integração Nacional) e Anderson Adauto (Transportes). As informações são da Agência Brasil.