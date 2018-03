Dirceu anuncia que primeiras obras das PPPs acontecerão em 2006 O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu disse hoje que em 2006 já estarão em andamento as primeiras obras resultantes das Parcerias Público Privadas (PPPs). Em coletiva à imprensa durante o Forum Econômico Mundial, Dirceu disse que na próxima semana serão assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva os decretos de regulamentação do órgão gestor das PPPs. Segundo ele, em cinqüenta dias a questão do fundo garantidor estará resolvida. "No curto prazo teremos condições de avançar na área rodoviária no âmbito das PPPs, essa área é mais fácil", disse. "As primeiras obras das PPPs já ocorrerão em 2006." Segundo ele, serão realizadas "três ou quatro boas experiências na área rodoviária para testar o modelo". Dirceu disse que os empresários do setor de transportes "já apresentaram propostas concretas".